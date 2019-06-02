Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi

MSB DUYURDU

Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirilme anı kamerada

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/pMjaP1Om5f — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Haziran 2019