Kahraman şehitlerimizi uğurladık...

ŞEHİT SANCA'NIN CENAZESİ ADANA'DA...

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın (30) cenazesi, memleketi Adana'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çukurca'nın Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34' operasyonunda dün akşam PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından öğle saatlerinde hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Şehidin cenazesi yetkililer ve ailesi tarafından karşılandı.

ŞEHİT ALİ YILMAZ, KÜTAHYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (23), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT YASİN ÇUBUK, AFYONKARAHİSAR'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Bayram iznine gelmesini beklediği bekar oğlunun şehit haberini alan baba Lokman Çubuk, kızının çocuklarına sarılarak, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi. Anne Selma Çubuk, "Yiğidim, aslanım seni böyle mi karşılayacaktım" diye gözyaşı dökerken, şehidin kardeşi Kadir (12) de "Ağabeyimin intikamını ben alacağım" dedi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI İBRAHİM ALICI'YI 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Iğdır'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı (26) memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğlunun askeri kıyafetini giyen Yeter Alıcı, ''İki oğlum var onları da şehit veririm. Seninle gurur duyuyorum yavrum'' diye ağıt yaktı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET SAİT BARIŞ, ŞIRNAK'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın (26) cenazesi İdil'de toprağa verildi. Hakkari'den helikopterle getirilen Barış'ın naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında yapılan törenin ardından Güzelova köyüne bağlı Alataş mezrasındaki camiye getirildi. Kılınan cenaze namazından sonra Barış'ın cenazesi götürüldüğü Alataş Mezarlığı'nda defnedildi.