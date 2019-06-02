Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Azez'de terör saldırısı

'de terör saldırısı

Suriye-Türkiye sınırındaki ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019 23:25 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 23:59
Azez'de terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye-Türkiye sınırında bulunan, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Araçtaki bombanın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralılardan bazıları Türkiye'ye sevk edildi.

Güvenlik güçleri, henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Azez'in Sicco köyünde 15 Mayıs'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil yaralanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Azez'de terör saldırısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN