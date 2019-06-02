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’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Giriş Tarihi: 2.6.2019
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 17 FETÖ şüphelisi, Çıplak Ada yakınlarında yakalandı. Yakalananlar arasında meslekten ihraç edilen eski polisler F.M.D., S.K., Ö.F.T., A.S.T., M.C., arama kaydı bulunan ihraç asteğmen H.D., ihraç edilen üsteğmen Ö.Ö., ihraç edilen öğretmenler A.K., Ş.D., H.B. ile M.D. (aktif öğretmen), ihraç edilen doktor F.B., ihraç edilen sağlık memuru S.G., ihraç edilen katip R.Ö., aranma kaydı bulunan mühendis A.D., ihraç edilen memur A.Ö. ve L.D. ile 6 çocuk olduğu belirlendi.
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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
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