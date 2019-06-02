Yüzbinlerce vatandaşla saf tuttu

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü nedeniyle dün akşam Yenikapı'da, "313 bin kişi ile Enderun Teravih namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenledi.Programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Yenikapı miting alanını dolduran yüzbinlerce kişi ile birlikte, Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kıldı.Enderun Teravihi programı için iftar öncesi, Yenikapı Miting Alanı'na gelen binlerce kişiye iftariyelik dağıtıldı. İftar sonrası Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla Yenikapı Miting Alanı'na gelen vatandaşlar da güvenlik noktalarındaki aramaların ardından meydana alındı. Teravih öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da alanda konser verdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve kariler imametinde kılınan teravihte, ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin de duası yapıldı. Enderun Teravih Namazı'nda Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı.Başkan Erdoğan, dün ayrıca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Millî İrade Platformu İftarı" programına da katıldı.