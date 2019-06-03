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rakiplerinin bayramını kutladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , seçimde yarıştığı adayların 'nı kutladı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 06:12
Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını kutladı

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın." ifadesini kullandı.

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Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını kutladı
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