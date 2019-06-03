CHP'nin bir yalanı daha elinde patladı! O isim bakın kim çıktı?

31 Mart Seçimlerinde yaptıkları algı operasyonu ile halkın gözünü boyamaya çalışan CHP zihniyeti bir başka tiyatro ile vatandaşın karşısına geçti.

Binali Yıldırım'a oy verdim diyen şahıs CHP üyesi çıktı

YİNE CHP, YİNE UCUZ ALGI OPERASYONU

"Bir önceki seçimde Binali Bey'e verdim. Bu seçimde mağdur olan Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz, yüzü daha sevecen" diye şahsın maskesi düştü. Algı operasyonu yaparak yalanlarla halkın gözünü boyamaya çalışan şahsın CHP Meclis üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı. Böylelikle CHP'nin bir oyunu daha ellerinde patladı.

Gerçeğin gün yüzüne çıkmasıyla ise sosyal medyad Umut Daştan'a tepki yağdı.

Daha önce de CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği bir sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıkmıştı.