Eski bakan Hilmi İşgüzar için TBMM'de tören düzenlendi

Ankara'da 90 yaşında yaşamını yitiren eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

13, 14 ve 16'ncı dönemde Sinop milletvekilliği ve 42'nci hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar için TBMM şeref merdivenleri önünde tören düzenlendi. Törene, İşgüzar'ın ailesi ve yakınları ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz katıldı. Kılıçdaroğlu, İşgüzar'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Törende İşgüzar'ın özgeçmişi okundu, dua edildi. İşgüzar'ın cenazesi yarın Balıkesir'in Edremit ilçesinde Bekir Efendi Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Eski Mezarlık'ta toprağa verilecek.

HİLMİ İŞGÜZAR KİMDİR?

1929 yılında Yozgat'ta doğan İşgüzar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Nancy Üniversitesi Milli Orman ve Su Yüksekokullarını bitirdi. Orman Yüksek Mühendisi olan İşgüzar, çeşitli orman bölge müdürlüklerinde yönetici olarak görev aldı. Öğretmenlik ve serbest avukatlık da yapan İşgüzar, Dünya Gazetesi yazarlığının yanısıra şair ve yazarlık yönüyle de biliniyor. 13, 14 ve 16'ncı Dönem Sinop Milletvekili olarak parlamentoda bulunan İşgüzar, 42'nci hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. İşgüzar, evli ve 2 çocuk babasıydı.



