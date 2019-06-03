Hayvan Hakları Komisyonu’ndan ‘hayvan polisi’ teklifi

BUGÜN NELER OLDU

Hayvan Hakları Komisyonu'nun, yaptığı çalışmalar sonucunda ilgili kurum ve kuruluşlara hayvanlara karşı kötü muamele, eziyet ve işkencenin önüne geçilmesine yönelik yapacağı öneriler netleşiyor. Bunlar arasında ise dikkat çeken öneriler yer alıyor. Adalet Bakanlığı'nın hayvanlara yapılan kötü muamele, işkence eziyeti 'kabahat' olmaktan çıkarıp suç kapsamına almaya yönelik taslak çalışması sürerken komisyon bu kapsamda hayvanlara karşı işlenen suçlar için en az 3 yıllık hapis cezası önerisi getirmeye hazırlanıyor. Komisyon ayrıca mevcut yasada 'mal' olarak nitelendirilen hayvanlar için bu tanımın kaldırılması ve konunun 'canlı hakkı' ekseninde yer almasını istiyor.Komisyonun dikkat çeken bir başka önerisi ise sivil toplum örgütlerinin de sıkça dile getirdiği 'hayvan polisi' biriminin kurulması yönünde. Komisyon bu sayede hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlı bir şekilde müdahale edilebileceğini öngörüyor. Hayvan haklarının en önemli ayağının eğitim olduğunu dile getiren komisyon bu kapsamda da ilkokullarda hayvan hakları dersi okutulmasını önermeye hazırlanıyor. Komisyonun üzerinde durduğu önemli bir konu ise sokak hayvanlarına yönelik. Bu konuda da yine sivil toplum örgütlerince belediyelerin en çok eleştirildiği barınaklar ve kısırlaştırma konusunda düzenlemelerin yapılmasını öngören komisyon, barınaklarda rehabilite edilen hayvanların yeniden sokağa bırakılması, kısırlaştırma ve diğer rehabilitasyon çalışmaları için ödenekler artırılması, pet shoplarda hayvan satışının önüne geçilmesi, merdiven altı satışın yasaklanması, bu konuda denetimlerin sıklaştırılması, barınaklarda belediyelerin gönüllü veterinerlerin çalışmasına imkan vermesi gibi önerilerde bulunmaya da hazırlanıyor.