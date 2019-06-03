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Eşme İlçe Başkanı ayağından vuruldu

'ta çıkan silahlı kavgada Eşme İlçe Başkanı av tüfeğiyle ayağından vuruldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 08:40 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 08:41
MHP Eşme İlçe Başkanı ayağından vuruldu

Alınan bilgiye göre MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, MHP Uşak Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, MHP Uşak İl Yöneticisi Cevat Gürsoy ile 31 Mart Yerel Seçimleri'nde MHP Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan Eşme ilçesine gitti.

Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy ile grup arasında "görevden alma" yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu.

Yücesoy, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri il başkanı Kınden, başkan yardımcısı Karahan, il yöneticisi Gürsoy ve eski belediye başkan adayı Erdoğan'ı göz altına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, olayda kullanılan av tüfeğini kimin ateşlediğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

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MHP Eşme İlçe Başkanı ayağından vuruldu
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