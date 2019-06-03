Pençe Harekâtı’nda 31 terörist öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde kara harekatını sürdürdüğü Hakurk bölgesinde bir PKK sığınağı savaş uçaklarıyla vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Öte yandan İHA'ların Zap Vadisi içinde bir grup terörist tespit etmesi üzerine, nokta lazerle işaretlendikten sonra alınan görüntü anında harekât merkezine aktarıldı. Bölgeye 2 F-16 uçağı ile 4 Atak taarruz helikopteri gönderildi. Teröristlerin bulunduğu Zap Vadisi'nde 13 farklı nokta 1 saat aralıksız vuruldu. Silahlı 4 terörist öldürüldü. Harekâtın başladığı günden bugüne kadar öldürülen terörist sayısı 31'e ulaştı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 katlı mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi./ SABAH