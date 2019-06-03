Şehitler uğurlandı

BUGÜN NELER OLDU

Iğdır Aralık'ta, çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzm. Çvş. Ali Yılmaz (22) Kütahya Simav'da, Uzm. Onb.'ler İbrahim Alıcı (22) Tokat Erbaa'da, Yasin Çubuk Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Alıcı'nın annesi Nafi Alıcı "Düşmanlar sevinmesin yavrum. Vatan bölünmesin. Bayrak sağ olsun. Vatan sağ olsun. Ben şehit verdim, güle güle git yavrum" diye ağıt yakarken, Çubuk'un babası Lokman Çubuk ise kızının çocuklarına sarılarak, "Oğlumun intikamını torunlarım alacak" dedi. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Aslan Kapanı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca (30) memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kız kardeşi Ümran Sanca, "4 aydır ağabeyimim yüzüne hasret kaldım Biricik ağabeyime son kez sarılıp onu doya doya koklayayım" diyerek gözyaşı döktü. Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ise Şırnak'ın İdil ilçesinde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. Ağrı Doğubayazıt'ta işçileri taşıyan minibüse yapılan EYP saldırısında hayatını kaybeden işçi Şemsettin Çermik'te Diyarbakır'da toprağa verildi.SABAH