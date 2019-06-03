Yine pusuya yattılar! 23 Haziran seçimleri öncesi...

AK Parti 17 yıllık iktidarı boyunca girdiği tüm seçimlerden ezici bir üstünlükle çıktı. Türkiye'yi özgürleştirip-büyüten, demokrasi alanını genişleten AK Parti kendisine ve Türkiye'ye yapılan her operasyonu ve kalkışmayı boşa çıkardı.

AK PARTİ VE ERDOĞAN'IN YANINDAYMIŞ GİBİ GÖRÜNÜP...

Bu hain süreçlerde ise her daim AK Parti'nin ve Erdoğan'ın yanındaymış gibi görünüp, gözlerini kapıdan ayırmayan ve konforlarından vazgeçmeyen, siyasette, bürokraside, meydada ve akademide oluşmuş bir grup kesim oldu. Peki 31 Mart seçimleri öncesi pusuya yatan ve AK Parti'nin aldığı yüzde 52 oy ile planları çöken bu çevreler kimler?