11 PKK’lı etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

İçişleriBakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de Zap bölgesine yönelik hava harekâtı yapıldı. Harekât kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu. Pençe Harekatı'nda ayrıca terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan 6 odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.