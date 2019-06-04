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11 ’lı etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 4.6.2019
11 PKK’lı etkisiz hale getirildi
İçişleri ?Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de Zap bölgesine yönelik hava harekâtı yapıldı. Harekât kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu. Pençe Harekatı'nda ayrıca terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan 6 odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.
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11 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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