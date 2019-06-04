15 Temmuz’un İstanbul’daki kahramanlarına bayram ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaretçilerle dolup taştı. Bayramı buruk karşılayan şehit yakınları da şehitliklere giderek gözyaşı dökerken 15 Temmuz şehitleri de unutulmadı. 15 Temmuz Derneği, darbe girişimi sırasında şehit olanları aileleri ile birlikte Karacaahmet Mezarlığı'nda ziyaret etti. Ailelerin, kabir başında gözyaşı döktüğü ve mezar taşlarını öptüğü görülürken şehitlerini ziyaret eden aileler, kucaklaşıp birbirlerine destek oldu. Kimi kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti, kimi ise çikolata ve lokum ikramında bulundu. Şehitliğin girişinde stant açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi personeli, şehit yakınlarına karanfil dağıttı. İBB Beyaz Masa Mobil İletişim Noktasından da hoparlörden şehitler için Kuran'ı Kerim okundu. Türkiye Gaziler ve Şehit Ailesi Vakfı temsilcileri de şehitliğe gelen ailelerle sohbet edip, onların yanında olduklarını iletti. Ramazan Bayramı arifesinde kabirleri Karacahmet Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri ziyaret edildi. Ziyarete, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Mütfüsü Ali Çakmak, şehit aileleri ve yakınları ile 15 Temmuz Derneği üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz ve tüm şehitlerin ruhları için dualar edildi. Burada konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Biz şehitlerimizi kabirleri başında gerekse ailelerinin önemli anlarında 15 Temmuz'u ve emanetlerini unutturmamayı kendimize misyon kıldığımız için bugün buradayız. Toplumuzda her kesimden kim hangi ildeyse, ilçedeyse, köydeyse hangi şehitliğimiz varsa kesinlikle gidip ziyaret etmeli" dedi.15 Temmuz gecesi kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci hainlerin açtığı ateş sonucu vurularak şehit düşen 24 yaşındaki Kemal Ekşi'nin babası Ekrem Ekşi "Ramazan ayı "Allah bu millete, İslam toplumuna bir daha böyle ihanet yüzü göstermesin diyorum. Dünyanın belası Amerika ve İsrail'in Allah'ın izniyle İslam dünyasından elini çekmesini diliyorum. Bu vesileyle tüm Müslümanlara ve şehit ailelerine hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.Türk Telekom binasını ele geçirmek isteyen FETÖ'cü hainleri ikna etmeye çalışırken darbeci askerler tarafından yakın mesafeden vurularak şehit düşen Acıbadem muhtarı Mete Sertbaş'ın abisi Bilge Sertbaş (55) ise Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan 15 Temmuz Derneği'ne ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Gururla hüzünü bir arada yaşıyoruz. Kardeşim olması nedeniyle de farklı duygular içerisindeyim. Biz çocukları, kardeşleri ailesi olarak onun bıraktığı mirasa layık olmaya çalışıyoruz. Bize düşen vatanımıza sahip çıkmak. Ülke olarak uyanık olmalıyız" diye konuştu.