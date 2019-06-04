Bakan Albayrak'tan bayram mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında;

"Ramazan Bayramı'nın, milletimize, ülkemize ve tüm İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." dedi.

Ramazan Bayramı'nın, milletimize, ülkemize ve tüm İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/WybnvcPH76 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 Haziran 2019