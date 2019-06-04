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Bakan Albayrak'tan bayram mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Giriş Tarihi: 4.6.2019 11:31
Bakan Albayrak'tan bayram mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında;

"Ramazan Bayramı'nın, milletimize, ülkemize ve tüm İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." dedi.

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Bakan Albayrak'tan bayram mesajı
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