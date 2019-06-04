Başkan Erdoğan, dünya liderleri ile bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla dünya liderleriyle bayramlaştı.

Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

ERDOĞAN İLE LİDERLER, KARŞILIKLI OLARAK BAYRAM TEBRİĞİNDE BULUNDULAR

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı nedeniyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Erdoğan ile liderlerin, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.