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Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imama soruşturma

Gaziantep'te, bayram namazı önceki vaazında, "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamı hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 15:52
Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imama soruşturma

Gaziantep'te, bayram namazı önceki vaazında, "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamı hakkında soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'nde bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, 'Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı'yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandığını iddia etti. İmamın, söylediği öne sürülen sözler kısa sürede sosyal medya sayfalarında tepki topladı.

Gaziantep Valiliği de tepkiye yol açan olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştır."

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Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imama soruşturma
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