‘Büyük İstanbul’ mitingine hazırlık

BUGÜN NELER OLDU

AKParti teşkilatı Ramazan Bayramı boyunca 23 Haziran'daki İstanbul seçimi için ter dökecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hafta boyunca 23 Haziran seçimleri için mesai yaptı. Bayramdan sonra da Erdoğan mesaisinin büyük bir bölümünü İstanbul'a ayıracak. Erdoğan, İstanbul teşkilatı, MYK üyeleri ve kendi çalışma ekibinden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de İstanbul'da çalışmaya devam edilmesini istedi. AK Parti anketlerle vatandaşın nabzını da tutuyor. Seçmen eğilimini ve beklentilerini ölçmek içinde teşkilat tarafından yüz yüze görüşmelerle saha analizleri de yapılacak. Başkan Erdoğan'ın bayram sonrası ilçe mitinglerine başlaması ve günde üç miting yapması planlanıyor. Erdoğan'ın katılacağı Büyük İstanbul mitingi için planlama da devam ediyor.