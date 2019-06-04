BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, 300 civarında STK'dan oluşan Milli İrade Platformu temsilcileri ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. İstanbul seçiminin ele alındığı toplantıda Erdoğan şu mesajları verdi:En küçük bir ihmalin ne tür sıkıntılara yol açacağına şahit olduk. İnşallah bu tür sıkıntılarla bir daha karşılaşmayız. Bu yolda rehberimiz Yunus Emre'dir. Ne diyor Yunus Emre: "Bir kez gönül yıktın ise / Bu kıldığın namaz değil / Yetmiş iki millet dahi / Elin yüzün yumaz değil / Bir gönlü yaptın ise / Er eteğin tuttun ise / Bir kez hayır ettin ise / Binde bir ise az değil.Evet. Bir gönül yapmayı bile az görmeyecek, İstanbul'da dokunmadık kalp bırakmayacağız. Milletimizin önüne ne zaman hesapsız ve hazırlıksız samimi bir şekilde gittiysek karşılığını aldık. Bunun karşılığında da biz gece gündüz çalıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ne kırgınlık ne küskünlük ne de başka bir şekilde yaklaşamayız.31 Mart'tan bu yana, seçim sonuçları dışında da pek çok tartışmaya şahit olduk. Belediyenin verileri kanunsuz ve nereye aktarılacağı belli olmayan bir şekilde kopyalanmaya çalışıldı. STK'lara yapılan yardımlar çoğu da yalan yanlış bilgilerle tartışılmaya açıldı. İnsanlara hizmet eden, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan, kız çocuklarına sahip çıkan vakıflarımıza, derneklere yönelik örgütlü bir iftira ve linç kampanyası yürütüldü. Belediyeye ait otoparkların terör örgütleri ile irtibatlı kesimlere bırakılacağı iddiaları bile insanları rahatsız etmeye yetti.