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Generallere çirkin sözlere sert tepki

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019
Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, 1 Haziran 2019'da bir ulusal televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar ifadeler kullanılmasına sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada bu ifadelerin ziyadesiyle rahatsız edici olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da da "TSK'yı komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.
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Generallere çirkin sözlere sert tepki
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