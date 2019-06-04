Kılıçdaroğlu Ramazan Bayramı’nda da islam âlemini suçladı

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Dahaönce İslam coğrafyasıyla terörü bağdaştıran ifadeleri nedeniyle tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nda da İslam âlemini suçladı. Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı mesajında Müslümanların, demokrasinin evrensel kurallarından uzaklaşmış, adaletle hükmetmeyen, sorumluluğu altındakilere karşı adil olmayan yönetim anlayışlarının hakimiyeti altında bulunduğunu ileri sürdü. Kronikleşen sorunlarının çözümünü mümkün görmeyen milyonlarca Müslümanın, Batı ülkelerinde huzurlu bir gelecek kurmak için vatanlarını terk ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu İslam dünyasının içinde bulunduğu bu tablonun, büyük ölçüde Türkiye için de geçerli hale geldiğini savundu. Kılıçdaroğlu, bayram mesajında FETÖ tutuklusu PM üyesi Eren Erdem ile diğer tutuklu gazeteci, siyasetçi ve akademisyenleri de andı.