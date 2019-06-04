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Sınırda yakalanan 3 'lı tutuklandı

'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında yakalanan terör örgütü üyesi 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 22:28
Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı

Suriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Aşağı Pulluyazı Mahallesi kırsalında bir aracın sınır ihlali yaparak yurda girdiğini belirledi. Şüpheli aracı durduran askerler, yaptıkları arama çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirdi.

Araçta yakalanan yabancı uyruklu A.M., M.H. ve C.Z.'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi. Gözatına alınan şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
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