‘Türk-Kürt ayrımı yapan bölücüdür’

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik beraberlik vurgusu yaptı. Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: Bayram barış ve kardeşlik demektir. Kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun tüm Türk vatandaşları muhabbet ve hürmetle bayramlaşırken, gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı, küslükler, kırgınlıklar tamir ve telafi edilmelidir. Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Pençe Operasyonu'nun başarıya ulaşması samimi beklentimizdir. Özellikle Kürt kökenli kardeşlerimin bölücü teröre karşı tavizsiz ve keskin bir duruş göstereceklerinden en küçük kuşkum yoktur. Bin yıllık kardeşliğimizin varlığı ve bekamızın muhafazası hususunda Kürt kökenli kardeşlerimin sorumluluk alacaklarına, tarihi görevlerini yerine getireceklerine içtenlikle inanıyorum. Türkiye'de Türk-Kürt ayrımı yapan, etnik hassasiyetleri kaşıyan ve kanatan kim varsa art niyetlidir, ahlaken düşüktür, aslen bölücüdür. Bizim yüreğimizde herkese, her insanımıza yer vardır. Kapımız ve gönlümüz teröristler dışında herkese sonuna kadar açıktır