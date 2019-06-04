YSK’nın kararına AK Parti’den itiraz

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AKParti, YSK'nın iptal edilen 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde tekrar görevlerine devam etmesi yönündeki tartışma yaratan kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerin şaibeden uzak bir ortamda yapılabilmesi için haklarında adli soruşturma bulunan seçim müdürlerinin yerine yeni görevlendirmelerin yapılması talep edildi. YSK'nın, bayramdan sonra AK Parti'nin itirazını karara bağlaması bekleniyor.