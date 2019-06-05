23 Haziran’da İstanbul bayramı var

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurİttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kıldı. Namazdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "İstanbulluların bayramını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur içerisinde milletimizi nice bayramlara ulaştırsın diyorum. Bayramda seyahat eden kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Yollarda giderken siz siz olun aman kurallara uyun biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı çok ama çok önemsiyoruz. Anadolu'ya İstanbul'dan birçok hemşehrimiz gitti, uzun bir bayram tatili var. İnşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına mutlaka bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu. Sosyal medya hesabından CHP'nin ve Saadet Partisi'nin İstanbul adaylarının da bayramını tebrik ettiği paylaşımının hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Onlar da bu ülkenin vatandaşları. Bayram herkes için. Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Dolayısıyla rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani, doğal bir şeydir" dedi.