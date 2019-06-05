Bahçeli'den flaş 'Pençe Harekatı' açıklaması: Türkiye terör belasından kurtarılmış olacak

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır." dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

Bahçeli İstanbul seçimleriyle ilgili olarak, "Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLER ÜZERİNDEKİ PKK, FETÖ OYUNU ORTAYA ÇIKARILIP GEREKLİ CEZALAR VERİLMELİDİR"

"Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir."

Bahçeli, Binali Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılması planlanan ortak canlı yayın ile ilgili, "Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir." dedi.