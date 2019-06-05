Bartın Emniyeti’nden şehirlerarası operasyon: 800 ayakkabının izi böyle sürüldü

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen titiz çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde M.K. isimli vatandaşa ait depodan maddi değeri 75 bin lira olan 800 adet işçi ayakkabısı çalındı. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızların yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Emniyet şüphelilerin M.Ç. ve M.E. isimli iki şüpheli olduğunu tespit etti. Ekiplerce Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden İstanbul Pendik ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin kıskıvrak yakalandı.

AYAKKABILAR BARTIN'A GERİ GETİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, ayakkabılara da ulaşan ekipler, tüm ayakkabıları bir depoda ele geçirdi. Ayakkabılar şüphelilerin çalma işinde kullandıkları otomobile yüklendi ve Bartın'a getirilerek sahibine teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Operasyon kapsamında kıskıvrak yakalanan M.Ç. ve M.E. ise 'İş yerinden hırsızlık' suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLMEDEN ÇETEYE YARDIM ETMİŞ OLUYORLAR

Yetkililer söz konusu hırsızlık ürünlerini alan vatandaşların ucuza ayakkabı aldıklarını düşünürken bilmeden bu çetelere yardım ettiğini ve bu konuda dikkatli ve bilinçli olunması gerektiğini belirtti.