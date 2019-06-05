Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!..

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!..

Edirnekapı Şehitliği, ’nın ilk günü ziyaretçi akınına uğradı. Şehitliğin havadan çekilen görüntüsü akıllara vatan şairi ’un İstiklal Marşı dizelerini getirdi

Giriş Tarihi: 5.6.2019
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!..
Ramazan Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüzünlü bayram ziyaretinde şehitlerin kabri başında dualar okunurken, Edirnekapı Şehitliği de havadan görüntülendi. Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçeklerini suladı.
Şehit yakınlarına İBB ekipleri tarafından bayram ikramlarında bulunuldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bayramın ilk günü Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edenler arasındaydı. Bakan Selçuk 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarına karanfil bıraktı. Oğlunun kabri başında dua eden şehit Halil İbrahim Gürel'in babası Kani Güler, "Bayramımız buruk geçiyor. 2017'de Kurban Bayramı'nda oğlum şehit olmuştu. Oğlumuzun bayramını kutlamaya geldik. Peygamber Efendimize emanet ettik. Emanetimizi ziyarete geldik. İnşallah öbür dünyada şefaatçi olacak. Hz. Hamza efendimizden oğlumuzu orada isteyeceğiz. Bizim için çok zor oluyor. Evladımızı yitirdik. Canımız, kanımız gitti. Evlat acısı çok zor. Allah kimseye vermesin" dedi.
Şehit Hakan Yılmaz'ın annesi Zinnet Yılmaz ise, "Bayramın bizim için bir anlamı yok. Acı içinde yaşıyoruz. Unutulacak bir acı değil ama gurur verecek bir acı. 13 yıl oldu, insan unutamıyor. Bugünkü gibi hala yaşıyoruz. Öylesine bir acı yaşıyoruz. Evlat işte büyütüyorsun, gönderiyorsun, geri gelecek diye bekliyorsun ama geri gelmiyor. İnşallah biz onlara kavuşuruz. Biz onlara doymadık. İnşallah cennet kapısında buluşur, onlara doyarız" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN