Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!..

BUGÜN NELER OLDU

Ramazan Bayramı'nın birinci günü şehit aileleri ve yakınları İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüzünlü bayram ziyaretinde şehitlerin kabri başında dualar okunurken, Edirnekapı Şehitliği de havadan görüntülendi. Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizleyerek çiçeklerini suladı.Şehit yakınlarına İBB ekipleri tarafından bayram ikramlarında bulunuldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bayramın ilk günü Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edenler arasındaydı. Bakan Selçuk 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarına karanfil bıraktı. Oğlunun kabri başında dua eden şehit Halil İbrahim Gürel'in babası Kani Güler, "Bayramımız buruk geçiyor. 2017'de Kurban Bayramı'nda oğlum şehit olmuştu. Oğlumuzun bayramını kutlamaya geldik. Peygamber Efendimize emanet ettik. Emanetimizi ziyarete geldik. İnşallah öbür dünyada şefaatçi olacak. Hz. Hamza efendimizden oğlumuzu orada isteyeceğiz. Bizim için çok zor oluyor. Evladımızı yitirdik. Canımız, kanımız gitti. Evlat acısı çok zor. Allah kimseye vermesin" dedi.Şehit Hakan Yılmaz'ın annesi Zinnet Yılmaz ise, "Bayramın bizim için bir anlamı yok. Acı içinde yaşıyoruz. Unutulacak bir acı değil ama gurur verecek bir acı. 13 yıl oldu, insan unutamıyor. Bugünkü gibi hala yaşıyoruz. Öylesine bir acı yaşıyoruz. Evlat işte büyütüyorsun, gönderiyorsun, geri gelecek diye bekliyorsun ama geri gelmiyor. İnşallah biz onlara kavuşuruz. Biz onlara doymadık. İnşallah cennet kapısında buluşur, onlara doyarız" dedi.