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memleketi Erzincan’da

Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı , baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesinin Kayı köyüne giderek, aile kabristanını ziyaret etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 22:09
Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bayramın 2. günü memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyüne gelerek, aile kabristanını ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından "Topal Dursun'un oğlu olarak dünyaya geldiğim baba ocağında, Refahiye'deyiz." şeklinde paylaşım yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın yayımlamış olduğu fotoğrafta ise aile kabristanında dua ettiği görüldü.


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Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da
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