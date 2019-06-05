MHP İzmir teşkilatı 100 avukatla İstanbul'a gidecek

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Kültür Park içerisindeki Göl Gazinosu'nda düzenlendiği bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin bayramını kutladı.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'daki yerel seçimlerden zaferle çıktığını 1440 belediyenin 1013'ünü kazandığını aktaran Şahin, partisinin ise oy ve belediye başkanlığı sayısını yükselttiğini ifade etti.

Şahin, "şer cephesinin yıkıcı planlarını tek tek devreye soktuğunu, İstanbul seçimlerinin bunlardan bir tanesi olduğunu" savunarak, şöyle konuştu:

"Eğer gafil olsaydık, eğer kararlılığımızı ortaya koymasaydık İstanbul'da oynanan oyun bütün Türkiye'yi esir edecekti. Pensilvanya'dan Brüksel'e Berlin'den İsrail'e kadar, Washington'dan Londra'ya, Paris'e kadar herkesin derdi İstanbul. PKK ve FETÖ İstanbul derdi taşıyor. Temel, Kemal, Meral İstanbul'la yatıp kalkıyor. Bu kadar Türkiye düşmanı tek bir hedefe yöneldiyse biz boş mu duralım? Planlarını, oyunlarını bozmayalım mı?"

İstanbul'da seçimler niçin yenileniyor diye algı operasyonu yapanların hangi gerçekleri gizlediğinin sorulması gerektiğini söyleyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da ittifakın başarısı için İzmir teşkilatı da bayramdan sonra İstanbul'a gidecektir. Biz de İzmir teşkilatı olarak seçimden 3 gün önce 100 avukatla gidip İstanbul'un anahtarını şer ittifakından almadan gelmeyeceğiz bilginiz olsun. Her ülküdaşımızdan da bu çalışmayı beklediğimizi bilmenizi istiyorum."

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise İstanbul seçimleri nedeniyle çeşitli basın organlarında kendisini "eski ülkücü" olarak tanıttığını aktararak "Kendilerine evrilmiş bir ülkücü sıfatıyla ortalıkta dolaşanlar en basit ifadeyle ahlaksızlardır." dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da herkesin bayramlarını kutlayarak, şehitlere rahmet diledi.

Programa MHP MYK üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

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