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yenilendi hak yerini buldu

Yusufeli’de yenilenen seçimi kazanan , “Hak yerini buldu. Vatandaşlarımız geleceğine sahip çıktı” dedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019
Seçim yenilendi hak yerini buldu
Yüksek Seçim Kurulu'nun, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 Haziran'da yenilenen belediye başkanlığı seçimini 367 oy farkla kazanan AK Partili Eyüp Aytekin, hakkın yerini bulduğunu ve emanetin ehline verildiğini söyledi. Belediye Başkanı Aytekin, "Net bir sonuç ortaya çıkmıştır. 31
Mart'ta hemşehrilerimiz bize şaka yaptı. Maalesef CHP'liler bu şakayı gerçek zannedip erken sevindiler. Vatandaşlarımız ilçesinin geleceğine sahip çıktı. Özellikle Cumhur İttifakı'yla birlikte 2 Haziran sürecine gitmemiz yeni bir sinerji katmış oldu. MHP'li kardeşlerimizin de seçimlerin kazanılmasında önemli katkıları olmuştur. İlçemiz için hazırladığımız 46 projenin hayata geçmesi için çalışmalara bayramdan sonra start veriyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte Yusufeli'nin geleceğini inşa edeceğiz. Öne çıkardığımız projelerle birlikte herkesin yüzü gülecek" dedi.
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Seçim yenilendi hak yerini buldu
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