Seçim yenilendi hak yerini buldu

BUGÜN NELER OLDU

YüksekSeçim Kurulu'nun, Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 Haziran'da yenilenen belediye başkanlığı seçimini 367 oy farkla kazanan AK Partili Eyüp Aytekin, hakkın yerini bulduğunu ve emanetin ehline verildiğini söyledi. Belediye Başkanı Aytekin, "Net bir sonuç ortaya çıkmıştır. 31Mart'ta hemşehrilerimiz bize şaka yaptı. Maalesef CHP'liler bu şakayı gerçek zannedip erken sevindiler. Vatandaşlarımız ilçesinin geleceğine sahip çıktı. Özellikle Cumhur İttifakı'yla birlikte 2 Haziran sürecine gitmemiz yeni bir sinerji katmış oldu. MHP'li kardeşlerimizin de seçimlerin kazanılmasında önemli katkıları olmuştur. İlçemiz için hazırladığımız 46 projenin hayata geçmesi için çalışmalara bayramdan sonra start veriyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte Yusufeli'nin geleceğini inşa edeceğiz. Öne çıkardığımız projelerle birlikte herkesin yüzü gülecek" dedi.