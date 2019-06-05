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’de terörist sayısı 600’lerden 70’lere düştü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019
Tunceli’de terörist sayısı 600’lerden 70’lere düştü
Tunceli Valiliği'nce Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali Tuncay Sonel, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Sonel, şunları kaydetti: "Tunceli'de son birkaç yıldır özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede başarılı sonuçlar almasıyla Tunceli'miz huzur şehri oldu. Terörist sayısı 600'lerden 70'lere düştü. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız, kahraman güvenlik güçlerimizle hep beraber son bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.
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Tunceli’de terörist sayısı 600’lerden 70’lere düştü
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