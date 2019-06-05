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planlarını 3’üncü ülkelerle istişare edebilir’

Giriş Tarihi: 5.6.2019
‘Türkiye planlarını 3’üncü ülkelerle istişare edebilir’
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına ilişkin, "Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır." dedi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin "Türkiye'nin, S-400'ün satın almasına ilişkin ABD ile bir çalışma grubu kuracak olması konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri" yönündeki soruya Peskov, "Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil. Türkiye, kendi planlarını üçüncü ülkelerle istişare edebilir" yanıtını verdi.
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‘Türkiye planlarını 3’üncü ülkelerle istişare edebilir’
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