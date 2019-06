Bu kez baban sana geldi oğul

BUGÜN NELER OLDU

İzmirAdliyesi'ne iki yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ramazan Bayramı'nda hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Şehit babası Fethi Sekin "Benim Fethi'm her bayram baba ocağına gelir, bizi yalnız bırakmazdı. Bugün bayram, oğlum bana gelemedi ama ben oğluma geldim" ifadesini kullandı. Fethi Sekin'in acılı babası, kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin gönlünü fetheden şehit oğlunun Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık köyündeki kabrini ziyaret etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla başta Elazığ olmak üzere faklı illerden gelerek şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlarla bir araya gelen baba Sekin, oğlu ve merhum eşi Zeynep Sekin için dua ediyor. Baba Sekin "Sadece ben değil Türkiye'nin her yerinden insanlar onunla bayramlaşmaya geliyor. Kabri başında onun için dua ediyorlar. Onun kahramanlığını, cesaretini, vatanseverliğini anlatıyorlar. Bir baba için bundan daha büyük gurur olamaz" diye konuştu.Dış güçlerin oyunu olan terör örgütü PKK'nın kökünü kazımak için yürütülen mücadelede şehitler verildiğini ifade eden Sekin, bu çabayı şehit babası olarak sonuna kadar desteklediğini vurguladı.Baba Sekin, "Bu topraklar Malazgirt Zaferi'nden bu yana şehit kanlarıyla sulanırken cephede Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, Arap birlikte omuz omuza savaştı. Bu millet asırlardır süregelen bu birlik ve beraberlik ruhu sayesinde bugünlere geldi. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu ruhu parçalamak istiyorlar. Ama şunu bilsinler ki; bu topraklar şehit kanıyla sulandığı sürece bunu başaramayacaklar." diye konuştu. Sekin, emperyalist güçlerin maşası, eli kanlı PKK'nın hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olmadığını ve olamayacağını ifade ederek, terör kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun karşısında olduklarını aktararak, şöyle dedi: Bu millet bin yılı aşkın bu topraklarda barış ve kardeşlik içerisinde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Millet olarak et ve tırnak gibiyiz, bizi birbirimizden ayıramazlar. Vatan için bir oğlumu şehit verdim, gerekirse tüm evlatlarımı şehit veririm. Allah kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin, dualarımız onlar için.