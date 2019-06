‘Canlı yayında her şeyi konuşuruz’

BUGÜN NELER OLDU

AKParti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçim çalışmalarını Anadolu'ya taşıdı. Bu kapsamda Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ilk olarak Sivas'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret eden Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Yıldırım, "Yiğidolar'ın memleketi Sivas'a geldim. Aynı zamanda benim doğduğum şehirdir. Büyüdüğüm şehir Erzincan topraklarında, ikisi arasında 5 kilometre bir şose var. Dolayısıyla böyle de şahsımla ilgili Sivas'ın bir özelliği var. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette yanımda durmuş, bana omuz vermiştir. İstanbul seçimlerinde de bana destek vereceklerinden zerre kadar tereddüdüm yok" dedi.CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusundaki gelişmeleri değerlendiren Yıldırım, "Mahir Ünal bey CHP ile görüştü, Genel Başkan yardımcısı ile. Onlar da Sayın Genel Başkan'a aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş" dedi. Yıldırım, her şeyi konuşup konuşmayacakları sorusu üzerine de, "Biz baştan söyledik. Biz her şeye hazırız. Öncelikli İstanbul, gayet tabi her şeyi konuşuruz. Önemli olan İstanbul ne duymak istiyor. İstanbul önceliğimiz, ama gereken her şeyi konuşuruz. Problem yok" ifadesini kullandı. CHP adayının Trabzon'da kiraz ağacına çıkıp, kiraz toplamasıyla ilgili soru üzerine ise Yıldırım, "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23 Haziran'da" diye konuştu. Binali Yıldırım, Sivas programının ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğup büyüdüğü Kayı köyüne geldi. Yıldırım, ilk olarak eşi Semiha Yıldırım ile köyündeki aile mezarlığına ziyarette bulundu. Binali Yıldırım, babası Hacı Dursun, annesi Bahar ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın kabirleri başında dua etti. Yıldırım, daha sonra köy konağında kendisini bekleyen köylülerle bayramlaştı.Yıldırımvatandaşlarlabayramlaştığısırada adı Binaliolan Sivaslı birvatandaş yanınageldi. Adaşıylakarşılaşınca neşelenenYıldırım,esprileri de ardıardına sıraladı.Yıldırım, "SenBinali'sin benBinali, ne yapacağızetti sanaiki bin Ali" dedi.Ardından ise"Şimdilik banarakip falan olma.Millet karıştırır.Bu sefer bengireyim seçimesonra sen"diye konuştu.Yaşanan diyalogçevredekileringülümsemelerineneden oldu.