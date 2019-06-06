Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu. Erdoğan daha sonra darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret etti. Mezarlık ziyaretlerinin ardından Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ne geçen Erdoğan, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mehmet Emekçi'nin daveti üzerine aileye misafir olan Erdoğan, daha sonra oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte 98 yaşındaki Vesile Soyutürk ve eşi 110 yaşındaki Mustafa Soyutürk'ü de (solda) evlerinde ziyaret etti.