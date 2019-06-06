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Kırmızı halı iftirası patladı! Gerçek, görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı

, sosyal medyada "Kırmızı Halı" başlığıyla gündeme getirilen video ile ilgili açıklamalarda bulundu. Twitter'dan yapılan açıklamada, haberin yalan olduğuna vurgu yapıldı ve sosyal medyada yayılan "şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı" provokatif video ile ilgili "Büyük Göç'ün başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Nisan 2019 tarihinde 'ndan yeni evimiz 'na gerçekleştirdiğimiz son uçuşumuza aittir" açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 6.6.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 12:25
Kırmızı halı iftirası patladı! Gerçek, görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı

Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan THY'ye yönelik sosyal medya üzerinden yürütülen çirkin algı operasyonlarına cevap geldi.

ŞAHSA ÖZEL UYGULAMA YAPILMAMAKTADIR

Zorunlu açıklama başlığı altında yapılan açıklamada,"Bahse konu olan video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları (THY), 'zorunlu açıklama' başlığıyla bir açıklama yaptı.

THY'nin açıklaması şöyle:

"Sosyal medyada markamız hakkında yer alan bir video ile 'şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı' haberi açıkça yalan olup, söz konusu video dünya sivil havacılık tarihinin en büyük taşınması olan "Büyük Göçün başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiğimiz TK2295 sefer sayılı son uçuşumuza aittir.

Bu tür ilk ve özel uçuşların su takı ve kırmızı halı ile karşılanması bir havacılık geleneği olup, tüm küresel havayolu şirketleri tarafından ilk ve özel uçuşlarında uygulanmaktadır. Bahse konu video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır."

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Kırmızı halı iftirası patladı! Gerçek, görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı
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