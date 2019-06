MHP lideri Bahçeli’den 23 Haziran mesajı: Seçimlerdeki FETÖ, PKK oyunu ortaya çıkarılsın

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde İstanbul'daki 23 Haziran seçimine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bahçeli şunları söyledi:Bugün için İstanbul'da yaşayan, seçmen hakkını elde etmiş her vatandaş bayram münasebetiyle Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar en geç 21 Haziran'da İstanbul'da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı, 22 Haziran Cumartesi gününü düşünerek, dinlenerek geçirmeli, 23 Haziran Pazar günü ise sandığa giderek bugüne kadar yapılan tartışmalara son vermeli. Vatandaşlarımızın Amerika'yı Avrupa'yı şaşkına çevirecek, millet iradesinin faziletini ve erdemini bir kez daha ortaya koyacak davranışı sergilemelerinde yarar görüyoruz.İstanbul seçimi, mahalli idareler seçimlerinin çok ötesinde, İstanbul'un çok çok ötesinde, Türkiye üzerinde kurulmak istenen büyük oyunu neticelendirmek maksadıyla iç ve dış unsurların gece gündüz çaba gösterdikleri bir seçim olmuştur. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yozlaştırılması, Cumhurbaşkanlığı'nın itibarsızlaştırılması istenmektedir. Ülkemizin sosyal ve ekonomik meseleleri istikrarsızlıkla kaynaştırılıp başarısız kılmak için her türlü çaba gösterilmektedir.'Oyların çalınması nedir?' diye sorduğunuzda '29 binden 13 bine düşmüşse aradaki 15 bine yaklaşan oy neredeyi' soracakları yerde 'Oyların çalınması konusu kara bir propagandadır' diyerek hırsızlığın üstünü demokrasi ile örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır. Seçimler bittikten sonra, bu ülkeyi, seven politikacı, bilim insanı, savcısı hakimi, 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakın araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK oyununu, FETÖ oyununu ortaya çıkarıp gerekli cezalar verilmelidir.Şu an sürmekte olan ve 41 yıldan beri devam eden PKK terör örgütünün sonunu almak maksadıyla başlatılmış olan Kandil'deki Pençe Harekatı ile Türkiye, Allah'ın izniyle terör belasından kurtaulmuş olacaktır.İkiaday televizyonlarda görüşme ihtiyaçlarını belirterek bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar... Birikim kazanmalıdır, tecrübe kazanmalıdır, hizmet kazanmalıdır, çeşitli çevrelerin oyuncağı haline gelen zihniyetin temsilcileri demokrasi ışığında tamamen kaybetmelidir.