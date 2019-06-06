O da genel başkanı gibi şikâyet etti!

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CHP'ninİstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolundan giderek yabancı basında Türkiye'yi şikâyet etti. Washington Post, İstanbul seçimlerinin şaibeler nedeniyle iptal edilmesini dikkate almayarak "İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı" olarak tanıttığı CHP adayının, yazısını yayımladı. CHP adayı, YSK'nın seçimi iptal gerekçelerini yok sayarak 31 Mart'ta kendisinin belediye başkanı olarak seçildiğini belirtip, Başkan Erdoğan ve AK Parti'yi suçladı. CHP'nin adayı seçim iptalini 'kumar' olarak nitelendirirken "Yakında, oynadıkları bu kumarın cumhurbaşkanı ve müttefikleri için nasıl bir sonuç yaratacağını göreceğiz" diyerek tehditkar sözlere imza attı. Türkiye'de 'otoriter yönetim' olduğunu ima eden CHP'nin adayı "Eğer hukukun üstünlüğüne müdahale edilmezse, vatandaşların hayranlık uyandıran enerjisi otoriterliğe karşı durmanın mümkün olacağını gösterecektir" diyerek sandığa gölge düşürüp halkın özgür iradesini yönlendirmek istedi.