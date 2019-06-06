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Partilerin bayramlaşmasında seçimi konuşuldu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019
Partilerin bayramlaşmasında İstanbul seçimi konuşuldu
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma gerçekleştirildi. Ziyaretlerin ana gündem maddesi 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri oldu. AK Parti'de kabulleri Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'un da yer aldığı heyet gerçekleştirdi. AK Parti'ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyeti geldi. Sonra ise sırasıyla MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, DSP, DP, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri bayram ziyaretinde bulundu. Kabullerde konuşan Jülide Sarıeroğlu, "Milletimizin iradesi neyse başımızın üzerine. Biz gayretimizi ortaya koyacağız, inşallah sonrasında milletimiz sandıkta gönlünden geçeni, iradesi neyse onu ortaya koyacak. İstanbul'a daha güzel hizmetler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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Partilerin bayramlaşmasında İstanbul seçimi konuşuldu
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