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Son dakika haberi: çöktü mü? Whatsapp'a neden girilmiyor? İşte detaylar

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması 'a öğle saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Uygulamaya giremeyen kişiler ''Whatsapp çöktü mü'' , ''Whatsapp'a neden girilmiyor'' gibi soruların yanıtını arama motoru üzerinde araştırmaya başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre Avrupa'da kullanıcıların yüzde 64'ü WhatsApp'a bağlanamadığı öğrenildi. İşte Whatsapp çöktü mü sorusunun yanıtı ile ilgili tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 6.6.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 13:39
Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'a neden girilmiyor? İşte detaylar

Öğle saatlerinden itibaren anlık mesajlaşma uygulamasına giremeyen kullanıcılar sorun ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. '' çöktü mü'' sorusu kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Alınan bilgilere göre bazı kullanıcıların erişim sağlarken bazılarının ise Whatsapp'a giriş yapamadığı öğrenildi. Peki, Whatsapp çötü mü? Neden açılmıyor? İşte tüm ayrıntılar;

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık mesajlaşma uygulamasında mesaj gönderemeyen ve alamayan kullanıcılar konu ile ilgili gelişmeeri yakından takip etmeye başladı.

İşte tüm ayrıntılar;

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Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'a neden girilmiyor? İşte detaylar
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