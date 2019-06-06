Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'a neden girilmiyor? İşte detaylar

Öğle saatlerinden itibaren anlık mesajlaşma uygulamasına giremeyen kullanıcılar sorun ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. ''Whatsapp çöktü mü'' sorusu kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Alınan bilgilere göre bazı kullanıcıların erişim sağlarken bazılarının ise Whatsapp'a giriş yapamadığı öğrenildi. Peki, Whatsapp çötü mü? Neden açılmıyor? İşte tüm ayrıntılar;

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Anlık mesajlaşma uygulamasında mesaj gönderemeyen ve alamayan kullanıcılar konu ile ilgili gelişmeeri yakından takip etmeye başladı.

İşte tüm ayrıntılar;