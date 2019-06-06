Suç duyurusu HSK’ya gönderildi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven yazılı bir açıklama yaparak, 31 Mart seçimlerinde görev alan ve haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Açıklamada, İstanbul'daki seçimin yenilenme kararının alındığını, seçim sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Sadi Güven, "İlçe seçim kurulu başkanı hâkimlerle birlikte suça iştirak eden diğer sorumluların da soruşturma ve kovuşturmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) yapılması gerektiğinden, suç duyurusuna ilişkin yazımızın HSK'ya gönderilmek üzere işlemsiz olarak iade edilmesi istenilmiştir" ifadelerini kullandı.Güven, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun, "Hakim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler" hükmü gereğince, ilçe seçim kurul başkanlarının yanı sıra diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu kararını HSK'ye gönderdiklerini ifade etti. İlçe seçim kurul başkanlığına o yerdeki en kıdemli hâkimin 2 yıllığına seçildiğine dikkati çeken YSK Başkanı Güven, "İlçe seçim kurulu başkanlarının ilçedeki en kıdemli hakim olması yasal zorunluluk olup, hakimlerin görev yerleri HSK tarafından belirlenmektedir. Hâkimlerin atanmaları ve görevden alınmaları YSK'nın yetkisi dahilinde değildir" açıklamasını yaptı. İstanbul'a bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan müdür ve diğer sorumlular hakkında, seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemler nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını da kaydeden Sadi Güven, "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir" bilgisini de paylaştı.