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’nin çöp dağı ’i geçebilir

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Giriş Tarihi: 6.6.2019
Yeni Delhi’nin çöp dağı Tac Mahal’i geçebilir
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin silueti gün geçtikçe yükselen çöp dağıyla değişiyor. Kentin Gazipur bölgesinde yer alan çöplüğe her gün yaklaşık 2 bin ton yeni atık dökülüyor. Yılda yaklaşık 10 metre yükselen Gazipur çöplüğünün çok yakında ülkenin en önemli anıtlarından 73 metrelik Tac Mahal'i geçeceği ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler'in 'Dünyanın en kirli başkenti' olarak nitelendirdiği Yeni Delhi'deki çöplüğün yüksekliği bu yıl 65 metreyi aşmış durumda. Yakın zamanda çöp dağının uçaklar için tehlikeli olabileceği ve uyarı işaretleri konulabileceği belirtiliyor. Neredeyse 40 futbol sahası genişliğindeki bir alana yayılan çöplük, 2002'de kapasitesini doldurmuştu.
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Yeni Delhi’nin çöp dağı Tac Mahal’i geçebilir
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