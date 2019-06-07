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Doodle oldu! ne zaman, nerede oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Özel günlerde yaptığı Doodle çalışmaları ile bilinen Google, bugün için 'nı ana sayfasına taşıdı. Çeşitli aramalar için Google'ı açan bireyler FIFA tarafından düzenlenen Doodle çalışması ile karşılaşıyor. Bilindiği üzere, 24 takımın yer alacağı ve FIFA tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası bugün başlayacak. Peki, 2019 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak ve ülkemizde hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 7.6.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 08:08
Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu! 2019 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

FIFA'nin organizasyonu olan 2019 Kadınlar Dünya Kupası Google tarafından Doodle oldu. Google'ı çeşitli aramalar için açan bireyler, estetik bir yapıda tasarlanmış olan Kadınlar Dünya Kupası Doodle'ı ile karşılaşıyor. Bu doğrultuda da, turnuvaya yönelik artış gösteriyor. Bilindiği üzere, Kadınlar Dünya Kupası bugün Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak ve 24 takım kupaya uzanmak için büyük bir mücadele ortaya koyacak.

(Google'ı açanlar karşılarında böyle bir ekranı buluyorlar)

2019 KADINLAR DÜNYA KUPASI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 4 takım katılacak. Turnuva, bu akşam açılış serenomi ardından Fransa-Güney Kore maçı ile başlayacak olup, ülkemizde de canlı yayınlanacak.

Konuya yönelik detayları sizler için derledik;

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Kadınlar Dünya Kupası Doodle oldu! 2019 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
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