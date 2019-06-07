ABD’den dönünce tüm servetini eğitime bağışladı

BUGÜN NELER OLDU

Tokat'ınNiksar ilçesinde doğan Dr. Güngör Özbek, ilkokulu ve ortaokulu parasız yatılı öğretmen okulunda okudu. Babası terzi olan Özbek, 1965'de ABD'ye giderek West Georgia College'da burslu okuyup iki diploma aldıktan sonra, Columbia Üniversitesi'nde psikoloji dalında master yaptı. Georgia Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine doktorasını yaparak klinik psikolog olarak kendi ofisini açtı. 2002'de emekli olan Özbek, 2005'te Türkiye'ye dönüp İzmir'e yerleşerek Güngör Özbek Eğitim Vakfı'nı kurarak tüm mal varlığını eğitime yatırdı. 2015'te kendi adıyla İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaptırdığı ortaokul ve Anadolu lisesinde toplam bin 61 öğrenci eğitimine devam ediyor. Kendi hikayesi ile birçok öğrenciye ilham olmak isteyen Özbek, her yıl 15 başarılı ihtiyaç sahibi öğrenciye burs sağlıyor. Parasız yatılı öğretmen okulunda okurken çok dua ettiğini anlatan Özbek, "Allah'ım, vatanımın bana verdiklerini ödeme fırsatını elime geçir derdim. Arkadaşlarım bana 'Sen deli misin, Türkiye'ye neden gidiyorsun' dediler. Fakat bilmedikleri bir şey vardı, o da vatan sevgisiydi. Ailem beni hep Atatürk sevgisi ile büyüttü, evde hep Atatürk konuşulurdu. Küçükken ben de onun gibi olmak istermişim. Öğrencilere dürüst olup çalışkan olurlarsa paraya ihtiyaçları olmadıklarını söylüyorum. Sen, ben yok, biz varız. Bunun da temeli eğitim. Ata'mın dediği gibi 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' Oturduğum ev de dahil, her şey ben öldüğümde vakfa bağışlanacak" dedi.