Alman basınından küstah çağrı! "Daveti reddedin"

Düğününe Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet eden Mesut Özil, Alman basınında gündeme oturdu.

Mesut Özil, Amine Gülşe'yi davullu zurnalı merasimle kız evinden aldı

Takvim'in haberine göre; Welt gazetesine konu alan haberde, Erdoğan'ın davetli olduğu düğüne gidecekler için öneriler sıralandı.

"DAVETİ REDDEDİN"

Listenin en başında düğüne gidilmemesi ve teklifin reddedilmesi vardı. Alman gazete, teklifin telefonda reddedilmesinin zor olacağından bu yüzden "yazılı olarak" reddetmenin daha doğru olacağı önerisinde bulundu.

"FOTOĞRAF ÇEKMEYİN"

Welt'in haberine göre, daveti reddedemeyen katılımcıların Erdoğan ile fotoğraf çekilmemesi talep edildi.