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Alman basınından küstah çağrı! "Daveti reddedin"

Alman basının 'in düğününü hedef aldı! Ünlü futbolcu Mesut Özil ile 'nin düğünlerine Başkan 'ı davet etmeleri Alman basınını rahatsız etti. Düğüne Almanların katılmayı reddetmesini isteyen Welt gazetesi, gidecek olanların da Başkan Erdoğan ile fotoğraf çekilmemesini istedi.

Giriş Tarihi: 7.6.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 17:48
Alman basınından küstah çağrı! Daveti reddedin

Düğününe Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet eden Mesut Özil, Alman basınında gündeme oturdu.

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Takvim'in haberine göre; Welt gazetesine konu alan haberde, Erdoğan'ın davetli olduğu düğüne gidecekler için öneriler sıralandı.

"DAVETİ REDDEDİN"
Listenin en başında düğüne gidilmemesi ve teklifin reddedilmesi vardı. Alman gazete, teklifin telefonda reddedilmesinin zor olacağından bu yüzden "yazılı olarak" reddetmenin daha doğru olacağı önerisinde bulundu.

"FOTOĞRAF ÇEKMEYİN"
Welt'in haberine göre, daveti reddedemeyen katılımcıların Erdoğan ile fotoğraf çekilmemesi talep edildi.

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Alman basınından küstah çağrı! "Daveti reddedin"
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