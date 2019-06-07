Almanya’da Müslümanlara tehdit mektubu

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı küçük İstanbul olarak da adlandırılan Keup Sokağı ve çevresindeki posta kutularına Neonazi sembolleri barındıran tehdit mektupları atıldı. Keup Caddesi'nde gerçekleşen çivili bomba saldırısının 15. yıldönümü nedeniyle gerçekleşecek olan anma etkinliklerini öncesinde özellikle Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar atıldı. Mektuplarda, "Müslümanlar Almanya'yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak" ifadeleri yer aldı.

Almanya Nükleer Silahlar Bölümü adı altında gönderilen mektuplarda, "Almanya'daki Müslümanlar, bizim ülkemize istilanız başarısızlığa uğrayacaktır. Alman halkı uyanıyor, bize düşman olduğunuzu ve nefret ettiğinizi daha berrak bir şekilde görüyor. Sizler Almanya'yı ve Avrupa'yı yok edecek, Yahudilerin araçlarısınız. Bundan dolayı her biriniz meşru birer hedefsiniz. Müslümanlar Almanya'yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Köln polisi yaptığı açıklamada devlet güvenlik birimlerinin olayı takip ettiğini ve aynı isimli bir örgütün Amerika'da Neonazi örgütlenmesi olduğunu belirtti.

BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız geçen hafta kendisine gönderilen tehditleri açıklamıştı

GEÇEN HAFTA DA BENZERİ MEKTUPLAR GELMİŞTİ

Almanya Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız da, geçtiğimiz hafta medyaya açıklama yaparak kendisine gönderilen İslamofobik ve tehdit içerikli figürlerle dolu mektubu Köln'de gazetecilerle paylaşmıştı.