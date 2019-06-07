Bartın’da nefes kesen inek operasyonu

Bartın İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan O.B.'nin babası A.B, kendisine ait olan üç ineğin çalındığını fark edince Emniyet'e başvurdu. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, hırsızlık suçuyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş polislerinin yaptığı araştırma sonrası şüphelilerin inekleri kamyonetle çaldığı tespit edildi.

İNEKLERİ ÇALMAK İÇİN KAMYONET ÇALDILAR



Emniyet güçleri, şüphelilerin inekleri çalmak için bir kamyoneti de çaldıklarını saptadı. Kamera görüntülerini inceleyen Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, İnşaat Şantiyesi önünde park halinde bulunan kamyoneti şüphelilerin düz kontak yöntemiyle çaldıklarını ve daha sonra Bartın şehir merkezinde kamyonetle inekleri çaldıklarını belirledi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ YAKALATTI



Kamera görüntüleri inceleyen polisler, şüphelilerin kamyoneti ve inekleri çaldıktan sonra Bartın'dan Zonguldak yoluna doğru gittiklerini tespit edince şüphelilerin Zonguldak'ta olabileceğini değerlendirdi. Bunun üzerine polisler, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yakalama kararı çıkarttı.

Bartın Emniyet'i yakalama kararı sonrası Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı köylerde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrası hırsızlık suçu aydınlatıldı.

ÇALDIKLARI İNEKLERİN TANESİNİ 4 BİN LİRAYA SATTILAR



Şüphelilerin V. S. ve İ. S. isimli kişiler olduğu tespit edildi. Bartın'dan Zonguldak'a giderken trafik kontrol uygulamasında yakalanmamak için ise şüphelilerin, K.Y. isimli bir başka kişinin araçla öncülük yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin Zonguldak şehrindeki B. D. ve M. B. isimli şüphelilerin yanına giderek çaldıkları ineklere müşteri aradıkları ve A.B isimli şüpheliye ineklerin tanesini 4 bin liraya sattıkları saptandı.

KAMYONETİ SATARKEN SUÇÜSTÜ YAPILDI



Şüpheliler çaldıkları kamyoneti satmak için harekete geçtiklerinde ise Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü polislerince satışın yapılacağı esnada yakalandı. Operasyon sonrası çalınan kamyonetin sahibi C.K.'ye aracı teslim edildi. Ayrıca Bartın Emniyet güçleri tarafından inekler de sahibine iade edildi.

SEKİZ ŞÜPHELİDEN BEŞİ TUTUKLANDI



Toplam sekiz şüpheli yakaladı. Daha önceden de sabıkası oldukları tespit edilen şüpheliler V.S., İ.S., K.Y., M.B. ve B.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler B.Y. S.Ö. ve A.B. isimli kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.