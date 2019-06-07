‘Cami tuvaletinde kıyafet değiştirerek örgüt imamlarıyla görüşüyorduk’

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FETÖ'nünaskeri mahrem yapılanması kapsamında hakkında dava açılan eski albay Mehmet A., savunmasında kendisinden sorumlu örgüt imamıyla yaptığı görüşmeleri "Bursa' ya gittim. Belirlenen yer olan merkezdeki Atatürk Heykeli ve postane civarında buluşacaktık. Bazen bana sivil kıyafet getiriyordu ve camiituvaletinde bu kıyafetleri giyiyordum. Sebep olarak da 'üniforma ile rahat edemezsin, rahat olman için sivil giyin' derdi" itirafında bulundu. TSK'daki ankesör soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevliyken gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılan eski Albay Mehmet A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheli Mehmet A.'nın 2010 ile 2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, Çanakkale ve Balıkesir illerinde büfe, market, bakkal, gazete ve iddia bayii gibi iş yerlerine ait kontörlü hatlardan örgütün mahrem imamları tarafından 30 ayrı kez arandığı bu aramaların ardışık olduğu belirtildi. Söz konusu aramaları kabul eden şüpheli Mehmet A., kendisini arayan kişilerin sorumlu örgüt imamları olduğunu söyledi. İfadesinde etkin pişmanlık yasası kapsamında itirafçı olmak istediğini beyan eden şüpheli Mehmet A. "1989'da Askeri liseyi kazandıktan sonra tatile Pınarbaşı'na gidiyordum, Bir gün arkadaşlarımız ile top oynamak istedik. Daha sonradan örgüt üyesi olduğunu öğrenidiğim bir şahıs bize top verdi ve yakınlık kurdu" dedi